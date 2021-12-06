Областная благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартует в Могилеве

6 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областная благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартует сегодня в Могилеве. Она поможет исполнить новогодние желания более 50 маленьких жителей региона, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист обкома БРСМ Анжелика Явных.

"Ежегодно визитной карточкой акции становится "елка желаний", украшенная открытками с новогодними пожеланиями детей, - рассказала Анжелика Явных. - Такое волшебное новогоднее дерево разместится в могилевском универмаге "Центральный". Под елкой будет установлена коробка "Добрых сердец", куда любой желающий сможет положить подарок и тем самым воплотить в жизнь желание ребенка. Для счастья маленького человека необходимо совсем немного - от мягкой игрушки до развивающей игры".

Кроме того, во время проведения этой акции волонтеры движения "Доброе сердце" помогут исполнить новогодние желания учащихся из центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Глуска, Бобруйского и Осиповичского районов. Часть собранных подарков будет передана многодетной семье Тихоновых из Славгорода и дому семейного типа семьи Рак Бобруйского района.

Областная благотворительная акция будет проходить с 6 по 30 декабря в будние дни. Принять в ней участие и оставить подарок детям можно с 15.00 до 18.00. Именно в этот период волонтерские отряды БРСМ организуют сбор новогодних подарков, игрушек, развивающих игр, канцелярских принадлежностей и спортивных товаров. Традиционно накануне праздников эти подарки передадут детям-сиротам, многодетным семьям, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и детским-домам семейного типа.-0-