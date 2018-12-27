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Областная профсоюзная елка соберет в Бресте более 500 детей

Регионы 27.12.2018 | 07:17
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27 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Областная профсоюзная елка пройдет сегодня в Бресте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областного объединения профсоюзов.

На новогодний праздник в областной Дворец культуры профсоюзов приглашены более 500 ребят. Это дети членов профсоюзов, в том числе из многодетных, малообеспеченных и неполных семей из Бреста и районов области. Ребят ждет увлекательное "Новогоднее космическое представление", встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, подарки и танцевальный флешмоб у новогодней елки.

"В канун новогодних и рождественских праздников профсоюзы традиционно оказывают благотворительную помощь детям-сиротам, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей. Это одно из направлений большой благотворительной акции "Профсоюзы - детям", которую ФПБ проводит с 2002 года. Так, с 9 декабря по 8 января в Брестской области запланированы различные мероприятия с участием профсоюзных лидеров. В эти дни они посещают подшефные детские интернатские учреждения, детские дома семейного типа, социальные приюты, дома ребенка", - отметили в пресс-службе.

Во время новогодней акции 2017-2018 года профсоюзные организации региона приобрели подарки для детей на общую сумму около Br51 тыс. В том числе Br19,5 тыс. было затрачено на оказание помощи детским интернатским учреждениям. Более Br10 тыс. направлено обществам детей-инвалидов и центрам коррекционного развития. По согласованию с руководством учреждений помощь была оказана в виде перечисления денежных средств, приобретения сладких подарков, детских игрушек, книг, канцелярских товаров, спортивного инвентаря, одежды, обуви, бытовой техники и других необходимых вещей.-0-

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