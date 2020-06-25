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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной День молодежи пройдет 26 июня в Молодечно, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.
Мероприятие состоится с 16.30 до 22.00 в парке культуры и отдыха имени Победы.
Откроют праздник Cоlоr Fest и фестиваль юмора "Камеди-моло".
С 17.00 до 20.00 гости смогут нанести аквагрим, сделать селфи с вышиванкой и памятный снимок в фотозоне, пройти квест, посетить арт-пространство. Будут работать ретро-, фитнес- и игровые площадки.
Также в программе танцевальный флешмоб, выступления ходулистов и музыкальных групп.
Завершится праздник дискотекой.-0-