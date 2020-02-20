Областной "Дзень роднай мовы" проведут в Смолевичах 21 февраля

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной "Дзень роднай мовы" проведут 21 февраля в Смолевичском городском молодежном центре, сообщили БЕЛТА в областном комитете ОО "БРСМ".
Праздник начнется с написания диктанта - традиционного мероприятия открытия Дня родного языка в Беларуси и мире.
Далее в программе - интеллектуальная игра "Мая радзіма - Беларусь" в формате паб-квиза. Вопросы будут связаны с родным языком, традициями и культурой белорусов. По итогам игры три команды-победительницы получат символические подарки, посвященные Году малой родины: книги классиков белорусской литературы (уроженцев Минской области). Также подведут итоги конкурса на лучшее исполнение песен и чтение стихотворений на белорусском, конкурса "Мая беларуская кніга".
Завершится мероприятие кинолекторием "Фільмы на беларускай мове як сучасны трэнд".
Ожидается, что в Смолевичах соберутся около 60 активистов БРСМ столичного региона. Мероприятие проводится с целью популяризации белорусского языка и культуры и приурочено к Международному Дню родного языка, провозглашенного ЮНЕСКО.
Организаторами выступили главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, Смолевичский райисполком, Минский областной комитет ОО "БРСМ". -0-