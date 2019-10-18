Областной форум замещающих семей впервые пройдет в Витебске

18 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске приемные и замещающие родители со всего региона обменяются опытом на форуме, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

Областной форум, направленный на распространение положительного опыта семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, привлечение внимания общественности к данному вопросу, пройдет 22 октября на базе Витебского областного дворца детей и молодежи. Участниками мероприятия станут приемные родители, родители-воспитатели детских домов семейного типа, профильные специалисты отделов (управлений) по образованию райгорисполкомов, социально-педагогических центров, представители различных заинтересованных структур и ведомств (прокуратуры, комиссии па делам несовершеннолетних, управлений внутренних дел, здравоохранения, МЧС, ЖКХ, профсоюза работников образования и науки), Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова, Национального центра усыновления. Всего ожидается более 100 участников.

На форуме будут работать выставки методических материалов "Азбука приемного родителя" и творческих работ "Россыпь талантов". На консультационных площадках участники смогут актуализировать у специалистов информацию по вопросам защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи; регулирования труда приемных родителей, родителей-воспитателей детских домов семейного типа; комплексного подхода при создании и сопровождении замещающих семей.

Организатором выступает главное управление по образованию Витебского облисполкома.

В настоящее время в Витебской области 501 приемная семья, в которой воспитываются 835 детей. В 18 районах региона действует 31 детский дом семейного типа, где подрастают 222 ребенка.-0-