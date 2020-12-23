Областной новогодний бал-маскарад соберет в Гродно талантливую молодежь

23 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 30 пар соберет в Гродно областной новогодний бал-маскарад, сообщили БЕЛТА в управлении культуры облисполкома.

Праздник сегодня примет областная филармония. Участниками бала станут представители всех районов области. Это школьники, студенты, учащиеся учреждений профессионального образования, отличившиеся в учебе, спорте и творчестве.

"Обязательные танцы в программе - вальс, полонез, полька и кадриль. К ним пары готовились во время специальных мастер-классов. Кроме того, предусмотрены три свободных вальса под живую музыку", - рассказали в управлении культуры облисполкома.

Не обойдется бал и без традиционных развлечений. Поиграют, например, гости в фанты. Также запланированы танцевальные и тематические лирико-поэтические игры. Будут организованы и яркие праздничные фотозоны.

Бал, конечно, предусматривает строгий дресс-код. Юноши должны быть одеты в мундир или строгий костюм, девушки - в яркое длинное бальное платье. Не обойдется праздник и без масок, правда, с учетом эпидситуации закрывать она будет не верхнюю, а нижнюю часть лица. Правила строгие: медицинские маски недопустимы. Маска должна быть в тонах костюма или аксессуаров, приветствуется креативный подход к ее созданию, декорированию.

Бал проводится во второй раз и, скорее всего, станет еще одной яркой новогодней традицией Гродненской области. Он органично вписался в череду праздничных мероприятий акции "Наши дети".-0-