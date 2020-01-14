Областной рыболовный фестиваль планируют провести в Заславле 8 февраля

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной рыболовный фестиваль планируют провести 8 февраля на гребном канале Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта в Заславле. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР), которое является организатором соревнований.

Как отмечают в БООР, участие в соревнованиях бесплатное, т.е. организационный взнос взиматься не будет. Приглашаются все желающие.

"Во время фестиваля планируется провести соревнования по лову рыбы на мормышку со льда и по лову рыбы на зимнюю блесну, - рассказали организаторы. - Итоги будут подводиться только в личном зачете в каждой дисциплине. Также отдельно будут подведены итоги среди юных рыболовов. Победителей ждут медали, кубки и ценные призы".

Количество участников ограничено. Для регистрации желающим необходимо направить письмо с указанием фамилии, имени, года рождения и наименования дисциплины, в которой они планируют принять участие (блесна или мормышка), на электронную почту sportfishingbelarus@mail.ru.

В БООР также обращают внимание, что в связи с неблагоприятными погодными условиями соревнования могут быть перенесены на более поздний срок. За актуальной информацией нужно следить на официальном сайте организатора.-0-