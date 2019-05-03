Областные родильные дома обеспечат гинекологическими креслами для женщин с инвалидностью

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все областные родильные дома Беларуси к концу этого года планируют обеспечить специальными гинекологическими креслами для женщин с инвалидностью. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор местного социального фонда "Добра" Александр Скрабовский на церемонии передачи специализированного гинекологического кресла Клиническому родильному дому Минской области.

"Мы запустили этот пилотный проект по установке гинекологического кресла, адаптированного для потребностей женщин с инвалидностью, в Клиническом родильном доме Минской области, поскольку в учреждении отмечается большое количество людей, нуждающихся в этом. Эта инициатива сможет продемонстрировать, как можно действительно облегчить труд медицинского персонала и повысить качество оказываемых услуг людям с ограниченными возможностями либо временно нетрудоспособным. На следующем этапе нашей деятельности ставим цель установить подобные кресла во всех областных клиниках предварительно до конца этого года, а далее уже на уровне государства будем решать вопрос, как обеспечить необходимым оборудованием и регионы", - рассказал Александр Скрабовский.

Кресло закуплено в рамках совместной инициативы ЮНФПА и сети Глобального договора ООН в Беларуси, офисом которого является местный социальный фонд "Добра". Основная цель инициативы - в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Беларуси, а также при участии общественных организаций и представителей частного бизнеса повысить доступность и качество услуг в области репродуктивного здоровья для людей с инвалидностью в соответствии с целями Национального плана действий по реализации положений Конвенции о правах людей с инвалидностью в Беларуси.-0-