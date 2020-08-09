Облизбирком отмечает высокую явку избирателей в Брестской области

9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области отмечается высокая активность избирателей на выборах Президента. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель областной избирательной комиссии Александр Коледа.
На 10.00 в регионе приняли участие в выборах 40,5% избирателей. "На мой взгляд, это высокий показатель. Примечательно, что голосование идет более-менее ровно: во всех районах явка на избирательных участках уже превысила 40%, в городах она немного меньше, - отметил Александр Коледа. - В области создано 910 избирательных участков, все они сегодня открылись для голосования. Досрочно в регионе проголосовали 38,4% избирателей".
По словам председателя областной избирательной комиссии, выборы в регионе проходят спокойно. В облизбирком поступают обращения, в основном они связаны с ограничением числа наблюдателей на избирательном участке. "Я их пониманию, но в данном случае безопасность на первом месте. В связи с пандемией коронавируса, согласно постановлению ЦИК, число наблюдателей в основной день голосования ограничено до пяти человек. А у нас на некоторых участках аккредитовались по 10-15 наблюдателей", - сказал Александр Коледа.
Всего в Брестской области в избирательных комиссиях аккредитованы около 7,7 тыс. наблюдателей. В списки избирателей внесены 983 959 человек.-0-
Фото Вадима Якубёнка