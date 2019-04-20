Обновить общественный транспорт Минска планируется в течение двух лет

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновление подвижного состава улучшит условия работы в троллейбусных, автобусных и трамвайных парках. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, транспорт в столице должен быть обновлен. Этот вывод сделан не только в связи с обращениями водителей ряда троллейбусных и автобусных парков Минска. "Он сделан в первые дни работы в новой должности. Мы будем активно обновляться. Рассчитываем завершить эту работу в 2019-2020 годах. Это, безусловно, улучшит условия работы людей, которые работают в троллейбусных, автобусных и трамвайных парках", - отметил Анатолий Сивак.

Председатель Мингорисполкома рассказал, что сейчас очень скрупулезно рассматриваются все инвестиционные проекты с точки зрения их экономической эффективности. По его словам, в этом году накануне Европейских игр значительно обновится подвижной состав, но работа в этом направлении будет продолжена.

Например, уже поручено заключить контракт на поставку партии троллейбусов. "Их не обновляли, поскольку считали, что троллейбус свое изжил. Мы посмотрели троллейбусные линии - они далеко не изношены, поэтому этот транспорт будет функционировать в пределах этих линий", - пояснил он. На некоторых маршрутах будут задействованы троллейбусы с автономным ходом, что позволит продлить их движение без строительства новых линий.

Кроме того, будет обновлен трамвай. "И по экономическим показателям, и по возрасту он достаточно проблемный. К тому же им неудобно пользоваться, из-за высокого пола например", - добавил Анатолий Сивак.-0-