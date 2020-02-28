Обновленная поликлиника начала работу в Могилевском областном онкодиспансере

28 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Обновленная после реконструкции поликлиника начала работать в Могилевском областном онкологическом диспансере. Об этом БЕЛТА сообщила заместитель главного врача по медицинской части Жанна Чернякова.

"Самые значительные перемены коснулись регистратуры. Теперь она оборудована по принципу "Заботливая поликлиника". Организована электронная очередь, распределены потоки посетителей: оформление первичных пациентов проходит в регистратуре, а те, кто уже обращался за помощью ранее, минуют этот этап", - рассказала Жанна Чернякова.

Кроме того, в регистратуре обновили информационные стенды и указатели. Посетители поликлиники могут обратиться с вопросами к помощнику - теперь внизу постоянно дежурит представитель медицинского персонала. Оборудовали рабочее место для сотрудника, оформляющего платные услуги. Здесь же разместился колл-центр.

Как отметила заместитель главного врача, реконструкция поликлиники была проведена в сжатые сроки - всего 1,5 месяца. Стоимость работ составила около Br80 тыс.-0-