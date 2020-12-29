Обновленное общежитие для 318 учащихся Витебского технического колледжа открывается сегодня

29 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В обновленном общежитии Витебского государственного технического колледжа (ВГТК), торжественное открытие которого состоится сегодня, будут проживать 318 учащихся. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения образования Александр Лосякин.

"Это праздник для 318 юношей и девушек, которым теперь не нужно добираться до колледжа 40 минут на общественном транспорте. Сэкономленное время они могут потратить на занятия в кружках, спортивных секциях", - отметил Александр Лосякин.

В здании общежития не делали капремонт с момента постройки, с 1972 года. Это было типичное строение коридорного типа. В каждой комнате проживали от 3 до 5 человек. Сейчас общежитие перепланировали под блочную систему. В каждом блоке расположены по две комнаты на одного и троих учащихся, душевая, санузел. На каждом этаже оборудовали по две кухни, в которых имеются электроплиты и холодильники. К услугам проживающих здесь также есть буфет, тренажерный зал, комнаты для самостоятельной подготовки к занятиям с выходом в интернет.

На капремонт и модернизацию общежития затрачено около Br3,65 млн. Были отремонтированы и утеплены фасад здания, кровля. Деревянные окна и двери заменили на блоки ПВХ. Также ремонт затронул системы отопления, вентиляции, освещения, электросети. В общежитии появилось и новое крыльцо с благоустроенной безбарьерной средой. Уютные комнаты обставили новой мебелью. Для проживающих закупили комплекты постельных принадлежностей.

"На балансе колледжа теперь три общежития. Одно из них, на проспекте Фрунзе, скоро закроем - оно непригодно для проживания. В обновленном общежитии, расположенном в шаговой доступности от учебных и производственных корпусов, созданы все условия для комфортной жизни и учебы во внеурочное время", - подчеркнул Александр Лосякин. Он добавил, что новый студенческий дом будет открыт не только для учащихся, но и для участников различных спортивных соревнований и олимпиад, которые часто проводятся на базе колледжа.-0-