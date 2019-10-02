Обновленное отделение скорой помощи открылось в Славгороде

2 октября, Славгород /Корр. БЕЛТА/. Обновленное отделение скорой помощи, приемный покой и кабинет инфекционных заболеваний открылись сегодня в Славгородской центральной районной больнице, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего три недели понадобилось на ремонт первого этажа больницы. За это время волонтеры из Италии выровняли и покрасили стены, облицевали некоторые кабинеты плиткой, сделали натяжные потолки, закупили новую мебель. Из районного бюджета на ремонт было выделено около Br48 тыс. Итальянцы предоставили на обновление первого этажа около 40 тыс. евро", - рассказала главврач Славгородской ЦРБ Елена Аксенова.

Итальянский благотворительный фонд "Помоги им жить" сотрудничает со Славгородской ЦРБ с 2012 года. За это время ремонт провели уже в трех отделениях больницы, среди которых педиатрия и детская консультация. Из планов на будущее - создать на базе больницы современные физиотерапевтическое и хирургическое отделения.

Все проекты реализуются совместно со Славгородским районным исполнительным комитетом.-0-