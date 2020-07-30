Обновленное здание медроты открыли в Печах

30 июля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в 72-м объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в торжественной обстановке открыли обновленное здание медицинской роты, передает корреспондент БЕЛТА.

"Медицинская рота может размещать стационарно до 140 военнослужащих, до 300 пациентов могут получать амбулаторную помощь", - отметил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Александр Вольфович.

Медрота оснащена современным оборудованием. Как подчеркнул Александр Вольфович, самая главная ценность подразделения - медицинский профессиональный персонал. Он заметил, что данные специалисты "сделают все, чтобы наши военнослужащие чувствовали себя комфортно, были здоровы и крепки".

В новом здании функционируют приемно-поликлиническое и госпитальное отделения, медицинский пункт, санитарно-эпидемиологическая лаборатория, отделение медицинского снабжения и аптека. Помимо рентгеновских аппаратов, УЗИ, эндоскопического и стоматологического кабинетов, медицинская рота оснащена оборудованием ЭКГ для суточного мониторинга сердечного ритма и артериального давления, цифровым дыхательным анализатором - аспиратором. В амбулаторных условиях медицинской роты врачи могут оказать и хирургическую помощь.

Начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра Вооруженных Сил генерал-майор Владислав Будик отметил, что новое здание позволяет разделить потоки стационарных и амбулаторных больных. Также внутри имеется аптека. Сейчас продолжается благоустройство военных городков.-0-

Фото Рамиля Насибулина