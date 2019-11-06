Обновленное здание суда открыли в Барановичах

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах торжественно открыли реконструированное здание районного и городского суда. В церемонии открытия приняли участие руководители судебной системы, органов государственной власти и управления, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.
Как отметил на церемонии председатель Верховного суда Валентин Сукало, это уже четвертый подобный объект, который вводится в этом году. "Мы стремимся к тому, чтобы все наши здания соответствовали международным стандартам и требованиям, - сказал он. - Очень важно, чтобы они соответствовали не только сегодняшнему дню, но и завтрашнему, поскольку правосудие завтрашнего дня - это в большей степени электронное правосудие с цифровизацией самого процесса".
Здание, построенное еще в 1972 году, в 2018 году было передано в оперативное управление Брестского областного суда. "Сегодня, по сути, это новый объект - современное здание общей площадью 2,6 тыс. кв.м, где расположились 13 залов судебных заседаний с сопутствующими помещениями, совещательными комнатами. Все залы оснащены системами аудиовидеофиксации и протоколирования судебных процессов", - рассказали в пресс-службе.
При строительстве были соблюдены требования по созданию безбарьерной среды: предусмотрен лифт, подъемники. Благоустроена прилегающая к зданию территория, заменены сети и коммуникации, пешеходные дорожки. На стоянке предусмотрены 24 места для посетителей и 10 мест для работников суда. Сметная стоимость строительства составила Br6,9 млн.-0-
Фото Оксаны Манчук