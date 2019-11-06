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06 ноября 2019, 18:07

Обновленное здание суда открыли в Барановичах

В новом здании
В новом здании

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах торжественно открыли реконструированное здание районного и городского суда. В церемонии открытия приняли участие руководители судебной системы, органов государственной власти и управления, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Новое здание суда
Новое здание суда

Во время церемонии
Во время церемонии

Председатель Верховного Суда Беларуси Валентин Сукало, председатель Совета Республики Михаил Мясникович, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис
Председатель Верховного Суда Беларуси Валентин Сукало, председатель Совета Республики Михаил Мясникович, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис

Как отметил на церемонии председатель Верховного суда Валентин Сукало, это уже четвертый подобный объект, который вводится в этом году. "Мы стремимся к тому, чтобы все наши здания соответствовали международным стандартам и требованиям, - сказал он. - Очень важно, чтобы они соответствовали не только сегодняшнему дню, но и завтрашнему, поскольку правосудие завтрашнего дня - это в большей степени электронное правосудие с цифровизацией самого процесса".

Председатель Верховного Суда Беларуси Валентин Сукало
Председатель Верховного Суда Беларуси Валентин Сукало

Здание, построенное еще в 1972 году, в 2018 году было передано в оперативное управление Брестского областного суда. "Сегодня, по сути, это новый объект - современное здание общей площадью 2,6 тыс. кв.м, где расположились 13 залов судебных заседаний с сопутствующими помещениями, совещательными комнатами. Все залы оснащены системами аудиовидеофиксации и протоколирования судебных процессов", - рассказали в пресс-службе.

Председатель Верховного Суда Беларуси Валентин Сукало, председатель Совета Республики Михаил Мясникович, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время посещения нового здания суда
Председатель Верховного Суда Беларуси Валентин Сукало, председатель Совета Республики Михаил Мясникович, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время посещения нового здания суда

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, председатель Совета Республики Михаил Мясникович и председатель Верховного Суда Беларуси Валентин Сукало во время осмотра нового здания
Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, председатель Совета Республики Михаил Мясникович и председатель Верховного Суда Беларуси Валентин Сукало во время осмотра нового здания

При строительстве были соблюдены требования по созданию безбарьерной среды: предусмотрен лифт, подъемники. Благоустроена прилегающая к зданию территория, заменены сети и коммуникации, пешеходные дорожки. На стоянке предусмотрены 24 места для посетителей и 10 мест для работников суда. Сметная стоимость строительства составила Br6,9 млн.-0-

В новом здании
В новом здании

Фото Оксаны Манчук

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