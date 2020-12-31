Обновленную подсветку Брестской крепости можно увидеть в новогодние праздники

31 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" обновили художественно-декоративную подсветку, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор мемориала Григорий Бысюк.

Модернизация проведена за счет средств бюджета Союзного государства. Обновлена подсветка главного входа в мемориал "Звезда", здания кольцевой казармы, руин Белого дворца, возле Музея обороны и у главного монумента "Мужество". В темное время суток по-особенному смотрятся пороховой погреб, где располагается Армейский клуб, а также Восточный форт. Слегка приглушенным светом освещается площадь Церемониалов.

Новая подсветка - энергоэффективная. "Не сказать, что мы сделали подсветку совершенно другой, мы обновили ее. Благодаря этому стоимость электрической энергии стала практически на 40% меньше", - отметил Григорий Бысюк.

Обновленную подсветку впервые включили вечером 24 декабря. Также она будет работать во время длинных выходных. Иллюминацию зажгут в 18.00 31 декабря, выключат в 8.30 1 января. По такому же графику она будет работать в ночь с 6 на 7 января. В остальные дни - 1, 2, 7, 8 и 9 января - с 18.00 до 23.00.-0-