Обновленные очистные сооружения Бреста сдадут в эксплуатацию в апреле

21 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Обновленные после масштабной реконструкции очистные сооружения Бреста сдадут в эксплуатацию в апреле, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель горисполкома Александр Рогачук.

"Дата определена: 22 апреля будем торжественно отмечать завершение реконструкции очистных. Сейчас на объекте дорабатывают последние штрихи. Общий объем инвестиций составил 9 млн евро. Мы успешно реализовали этот проект благодаря чешской компании "Метростав" - хорошо известной в Бресте по строительству терминала на погранпереходе "Козловичи", - сказал мэр.

Тема городских очистных звучала во время встречи в Брестском облисполкоме Чрезвычайного и Полномочного Посла Чехии Томаша Перницкого в Беларуси. Дипломат 20-21 февраля находится с рабочим визитом в регионе. Он с благодарностью принял приглашение принять участие в торжественном пуске обновленных очистных. Ожидается, что в мероприятии также примут участие представители руководства Северного инвестиционного банка, Шведского агентства по сотрудничеству в области международного развития, Экологического партнерства Северного измерения, за счет кредитных и грантовых средств которых финансировался этот проект.

Проект "Беларусь: экологический инфраструктурный проект - 1-й этап, реконструкция очистных сооружений канализации города Бреста" был включен в план основных мероприятий подготовки города к тысячелетию. Его реализация началась в июне 2017 года. За это время были реконструированы существующие и построены новые объекты на очистных сооружениях города. Так, возведено здание механической очистки, в котором находятся решетки и песколовки. Модернизированы шесть первичных отстойников, построены новый аэротенк, два вторичных отстойника, еще один был реконструирован. Также приобретено необходимое оборудование. Ожидается, что устройство куполов над отстойниками и система очистки воздуха поможет решить давнюю проблему неприятного запаха с очистных.-0-