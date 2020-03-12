Обновленный физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Петрикове

12 марта, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Обновленный физкультурно-оздоровительный комплекс "Припять" открыли в Петрикове, передает корреспондент БЕЛТА.

Открытие модернизированного стадиона на базе Петриковской детско-юношеской спортивной школы стало одним из знаковых событий в жизни региона. Здесь уложено современное искусственное покрытие футбольного поля с беговыми дорожками. Обустроены площадки для баскетбола, волейбола, воркаут-зона, установлены уличные тренажеры. Вдвое увеличились места для зрителей и болельщиков. На трибунах могут разместиться более 800 человек.

Построено административно-бытовое здание. Комфортные условия созданы в раздевалках, душевых, тренерских и судейских комнатах. Предусмотрен также оздоровительно-восстановительный блок с сауной и мини-бассейном, пунктом проката инвентаря, тренажерными залами - силовым и кардиозалом, кафе и небольшой гостиницей.

В церемонии приняли участие помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, председатель райисполкома Александр Навныко, исполняющий обязанности директора Петриковской ДЮСШ Виктория Ермакова.

Юрий Шулейко отметил, что петриковская земля дала стране немало спортсменов, имена которых не раз звучали на мировых первенствах. Это легкоатлет Андрей Кравченко, гребцы Марина Полторан и Сергей Финдюкевич, таэквондист Иван Боскин. "Пусть этот комплекс и футбольное поле станут началом и подспорьем для новых спортивных успехов и побед, помогает укреплять здоровье местным жителям", - пожелал он.

По словам председателя райисполкома Александра Навныко, в районе продолжат развивать спортивную инфраструктуру. Футбольные поля и далее будут обустраиваться в населенных пунктах.

В ФОКе будут повышать свой уровень спортсмены по четырем видам - футболу, легкой и тяжелой атлетике, волейболу. "Мы будем рады принимать на нашем поле состязания разного уровня. Готовы оказывать и физкультурно-оздоровительные услуги населению", - подчеркнула начальник отдела спорта и туризма райисполкома Татьяна Жуковец.

Сразу после торжественной церемонии на поле прошла товарищеская встреча команд юных футболистов. В ближайшую субботу состоится мачт между петриковским "Шахтером" и гомельским "Локомотивом".-0-