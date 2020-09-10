Обновленный лечебный корпус туббольницы открыли в Гомеле

10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лечебный корпус №1 Гомельской областной туберкулезной клинической больницы открыли сегодня после масштабного капремонта, передает корреспондент БЕЛТА.
"Это долгожданное, значимое событие для всего коллектива больницы, пациентов", - подчеркнула главный врач учреждения Наталья Журавлева. В обновленном лечебном корпусе размещаются три пульмонологических отделения общей вместимостью 130 коек, приемное отделение, два кабинета врача диспансерного отделения, кабинеты компьютерной томографии, рентгеновский, спелеотерапии, пульмоскан, ингаляторий, эндоскопическое отделение, регистратура и др.
Все пациенты при необходимости смогут получать кислород - к койкам выведены кислородные точки. Также точки кислорода предусмотрены в процедурных кабинетах. Как было отмечено, система кислородообеспечения играет одну из ключевых ролей в условиях нынешней пандемии, в процессе лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
По словам Натальи Журавлевой, перевод пациентов в отремонтированный корпус будет поэтапным. Сначала - приемное отделение, диспансерное, затем - все лечебные отделения. "Одномоментно это сделать непросто. К октябрю планируем полностью переехать. Оборудование уже все поступило, введено в эксплуатацию", - добавила главврач. Наталья Журавлева поблагодарила всех, кто помог завершить ремонтные работы. Слова признательности главврач адресовала также юрлицам и небезразличным людям, которые оказали поддержку в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Начальник главного управления здравоохранения облисполкома Николай Куденьчук напомнил, что здание корпуса 1982 года постройки. К его реконструкции приступили в 2014 году, однако из-за финансовых сложностей в 2017-м работы приостановили. "Руководством области, губернатором с учетом пандемической ситуации в мире была найдена возможность профинансировать объект. Выделено в этом году Br2,2 млн на проведение общестроительных работ, обновление системы газоснабжения, энергоснабжения, канализации, вентиляции, лифтового хозяйства, кровли, замену дверных и оконных блоков, а также для приобретения медицинского оборудования и мебели", - сказал начальник главного управления. Так, закуплена современная видеостойка, гастроскоп, стерилизаторы, кардиографы и другое оборудование, которое позволит оказывать помощь пульмонологическим пациентам на качественно новом уровне.
Сертификат на Br50 тыс. для приобретения медицинского оборудования передала учреждению генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Гомельская мясо-молочная компания" Татьяна Сорокина. "Все предприятия холдинга единодушно откликнулись, чтобы поддержать больницу. Это наша благодарность за вашу работу. Надеемся, что новое оборудование поможет спасти еще не одну жизнь", - сказала она.
Трогательным моментом на церемонии открытия корпуса стали слова признательности от бывшей пациентки туббольницы Валентины Шлыковой. "Я думала, надеялась, что меня обойдет стороной коронавирус. Но нет. И медики туббольницы сделали все возможное, чтобы я пошла на поправку. Благодарна за мое выздоровление. Спасибо вам за сердечную теплоту, за ваш благородный труд, низкий поклон за заботу и внимание", - сказала она.
Во время открытия корпуса журналисты поинтересовались планами развития отрасли в регионе. Как отметил Николай Куденьчук, в ближайшей перспективе - строительство корпуса больницы скорой медицинской помощи, оснащение ее современным оборудованием, а также строительство корпуса инфекционной областной больницы, что позволит увеличить коечную мощность более чем на 120 мест.-0-
Фото Сергея Холодилина