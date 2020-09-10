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10 сентября 2020, 12:39

Обновленный лечебный корпус туббольницы открыли в Гомеле

Кислородные точки в каждой палате
Кислородные точки в каждой палате

10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лечебный корпус №1 Гомельской областной туберкулезной клинической больницы открыли сегодня после масштабного капремонта, передает корреспондент БЕЛТА.

Лечебный корпус после реконструкции
Лечебный корпус после реконструкции

Начальник управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденчук
Начальник управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденчук

Главный врач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Наталья Журавлева
Главный врач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Наталья Журавлева

Лечебный корпус после реконструкции
Лечебный корпус после реконструкции

"Это долгожданное, значимое событие для всего коллектива больницы, пациентов", - подчеркнула главный врач учреждения Наталья Журавлева. В обновленном лечебном корпусе размещаются три пульмонологических отделения общей вместимостью 130 коек, приемное отделение, два кабинета врача диспансерного отделения, кабинеты компьютерной томографии, рентгеновский, спелеотерапии, пульмоскан, ингаляторий, эндоскопическое отделение, регистратура и др.

Все пациенты при необходимости смогут получать кислород - к койкам выведены кислородные точки. Также точки кислорода предусмотрены в процедурных кабинетах. Как было отмечено, система кислородообеспечения играет одну из ключевых ролей в условиях нынешней пандемии, в процессе лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Во время торжественного открытия лечебного корпуса
Во время торжественного открытия лечебного корпуса

По словам Натальи Журавлевой, перевод пациентов в отремонтированный корпус будет поэтапным. Сначала - приемное отделение, диспансерное, затем - все лечебные отделения. "Одномоментно это сделать непросто. К октябрю планируем полностью переехать. Оборудование уже все поступило, введено в эксплуатацию", - добавила главврач. Наталья Журавлева поблагодарила всех, кто помог завершить ремонтные работы. Слова признательности главврач адресовала также юрлицам и небезразличным людям, которые оказали поддержку в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Главный врач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Наталья Журавлева вручает цветы вылечившейся от короновируса пациентке Валентине Шлыковой
Главный врач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Наталья Журавлева вручает цветы вылечившейся от короновируса пациентке Валентине Шлыковой

Ленту режут начальник управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденчук, главный врач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Наталья Журавлева и директор ОАО "Гомельремстрой" Андрей Горбачев
Ленту режут начальник управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденчук, главный врач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Наталья Журавлева и директор ОАО "Гомельремстрой" Андрей Горбачев

Начальник главного управления здравоохранения облисполкома Николай Куденьчук напомнил, что здание корпуса 1982 года постройки. К его реконструкции приступили в 2014 году, однако из-за финансовых сложностей в 2017-м работы приостановили. "Руководством области, губернатором с учетом пандемической ситуации в мире была найдена возможность профинансировать объект. Выделено в этом году Br2,2 млн на проведение общестроительных работ, обновление системы газоснабжения, энергоснабжения, канализации, вентиляции, лифтового хозяйства, кровли, замену дверных и оконных блоков, а также для приобретения медицинского оборудования и мебели", - сказал начальник главного управления. Так, закуплена современная видеостойка, гастроскоп, стерилизаторы, кардиографы и другое оборудование, которое позволит оказывать помощь пульмонологическим пациентам на качественно новом уровне.

В новом корпусе
В новом корпусе

Сертификат на Br50 тыс. для приобретения медицинского оборудования передала учреждению генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Гомельская мясо-молочная компания" Татьяна Сорокина. "Все предприятия холдинга единодушно откликнулись, чтобы поддержать больницу. Это наша благодарность за вашу работу. Надеемся, что новое оборудование поможет спасти еще не одну жизнь", - сказала она.

Трогательным моментом на церемонии открытия корпуса стали слова признательности от бывшей пациентки туббольницы Валентины Шлыковой. "Я думала, надеялась, что меня обойдет стороной коронавирус. Но нет. И медики туббольницы сделали все возможное, чтобы я пошла на поправку. Благодарна за мое выздоровление. Спасибо вам за сердечную теплоту, за ваш благородный труд, низкий поклон за заботу и внимание", - сказала она.

Во время открытия корпуса журналисты поинтересовались планами развития отрасли в регионе. Как отметил Николай Куденьчук, в ближайшей перспективе - строительство корпуса больницы скорой медицинской помощи, оснащение ее современным оборудованием, а также строительство корпуса инфекционной областной больницы, что позволит увеличить коечную мощность более чем на 120 мест.-0-

Фото Сергея Холодилина

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