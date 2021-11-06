Обновленный мемориал сожженным в войну мирным жителям открыли в Тумановке

6 ноября, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Мемориал сожженным во время Великой Отечественной войны мирным жителям открыли сегодня после реконструкции в деревне Тумановке Могилевского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего в районе полторы сотни воинских захоронений и памятников жертвам Великой Отечественной войны. В этой братской могиле похоронены 38 человек: женщины, дети и старики. Все они стали жертвами фашистов в 1943 году, - рассказал заместитель председателя Могилевского райисполкома Александр Алексо. - Обелиск на этом месте открыли в 1967 году, и за это время он ни разу не реставрировался".

С инициативой привести в порядок памятное место и восстановить имена всех погибших здесь выступили местные жители. Они изучили архивы, заменили плитку, отреставрировали сам обелиск, благоустроили территорию. Теперь здесь установлена и новая плита с именами всех погибших.

Участвовал в обновлении мемориала могилевчанин Юрий Ржевуцкий. Он рассказал: история их семьи неразрывно связана с этим местом. "Мой отец родом из этой деревни. Среди погибших есть и наши близкие родственники. В тот страшный день, когда здесь людей сжигали, отец с матерью смогли убежать. И видели зарево по дороге в деревню Дубинка, - рассказал мужчина. - Война - страшное событие. Беларуси сильно досталось во всех войнах, а особенно в Великой Отечественной".

Во время Великой Отечественной войны фашисты сожгли на Могилевщине почти 2 тыс. деревень. За время расследования Генеральной прокуратурой уголовных дел по факту геноцида белорусского народа только в этом году в Могилевском районе появилось два десятка новых памятников.-0-