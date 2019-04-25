Обращения граждан помогают принимать комплексные решения - Миноблисполком

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА. Обращения граждан помогают принимать комплексные решения на высоком уровне. Об этом журналистам заявила начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Миноблисполкома Оксана Таранда сегодня перед заседанием Миноблисполкома по вопросу реализации требований Директивы Президента от 27 декабря 2006 года №2 "О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения", передает корреспондент БЕЛТА.

"Бывают случаи, когда обращения граждан помогают принять комплексные решения на высоком уровне. Например, в 2017-2018 годах было много вопросов по дорогам. Оказалось, много дорог в Минской области бесхозные и никому не принадлежат. Проведена была инвентаризация, решением облисполкома дороги были переданы на баланс обслуживающих организаций. В Минском районе даже была создана новая организация "Минрайгорремавтодор". Закупили технику, она будет обслуживать самый большой район в области", - сказала Оксана Таранда.

По ее словам, облисполком, райгорисполкомы и поссельисполкомы в 2018 году рассмотрели 34 тыс. обращений, причем ежегодно это число растет. В первом квартале текущего года уже поступило около 8 тыс. вопросов. В сравнении с аналогичным периодом 2018-го рост составил 4%. В основном людей волнуют дороги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе благоустройство населенных пунктов и ремонт жилых домов.

В последнее время увеличивается количество обращений по вопросу соблюдения порядка рассмотрения вопросов граждан и юридических лиц. Если в первом квартале прошлого года таких жалоб было 74, то в первом квартале текущего года - 110. По словам Оксаны Таранды, иногда люди таким образом хотят воздействовать на местную власть. "Мы выявляем случаи нарушения сроков и порядка рассмотрения обращений, за что привлекаем к дисциплинарной и административной ответственности специалистов. Но, к сожалению, не всегда вопросы могут быть решены так, как хочется людям", - сказала она.

Что касается обращений к Президенту на "Большой разговор", то от жителей Минской области поступило 194 письма. Больше всего - 64 обращения - касались предоставления земельного участка под строительство ЖСПК "Стриж-11". "Этот вопрос сейчас рассматривается на самом высоком уровне и в настоящее время находится в процессе разрешения", - заключила начальник отдела по работе с обращениями граждан.-0-