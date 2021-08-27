Образовательный проект об информационной безопасности будет реализован в Могилевской области

27 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Социальный проект "Блок-тайм информационной безопасности" будет реализован в Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный редактор информационного агентства "Могилевские ведомости" Ирина Петрусевич.

"Прежде всего наш проект носит социальный и образовательный характер, - отметила Ирина Петрусевич. - И вполне закономерно, что его реализацией занимаются журналисты - именно те профессионалы своего дела, которые ежедневно работают с большим потоком информации, обрабатывают ее, верифицируют и производят конечный информпродукт. Поэтому мы можем научить и других, как отличить реальные факты от эмоционально окрашенных фейков".

Проект будет запущен на базе информационного агентства с начала учебного года. Он направлен на подростков и их родителей, а также работников региональной системы образования. Организаторы научат их ориентироваться в глобальном информационном пространстве, расскажут о видах информационного экстремизма, а также об ответственности за распространение вредоносной информации.

"Дети - это наша tabula rasa, чистая доска, на которой можно написать все что угодно, - сказала Ирина Петрусевич. - Если мы вовремя не направим наше подрастающее поколение на правильный путь, если не разработаем необходимые алгоритмы существования в информационном пространстве, то это за нас сделают другие - те, кто направит неокрепшее детское сознание в деструктивное русло".

Планируется, что могилевское агентство для всех заинтересованных будет проводить часы информационной безопасности, также сведения о проекте разместят на официальном сайте "Могилевских ведомостей". Кроме того, работники информагентства по графику будут посещать учебные заведения города и лично встречаться с учащимися и педагогами.-0-