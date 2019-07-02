Общежитие для медиков Минской областной клинической больницы открыли в Острошицком Городке

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Острошицком Городке после реконструкции открылось общежитие для медицинских работников Минской областной клинической больницы. В него планируется заселить около 150 медиков, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий общежитием Анатолий Зезетко.

В общежитии квартирного типа насчитывается 39 однокомнатных и 18 двухкомнатных блоков. В распоряжении жильцов каждой квартиры своя кухня и санузел. Помещения оборудованы всей необходимой мебелью и сантехникой, установлены телевизоры и холодильники.

Ранее в этом здании находился санаторий "Кооператор" Белкоопсоюза. Потом объект был передан КУП "Управление капитального строительства Миноблисполкома". Реконструкция проводилась за счет средств областного бюджета, работы длились полтора года.

Также в этом году в столичном регионе планируется открыть для медработников общежитие в поселке Лесном. Еще 3 общежития строятся в Лесковке.-0-