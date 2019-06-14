Общежитие для медиков областной детской клинической больницы открылось в Боровлянах

14 июня, Минский район /Корр. БЕЛТА/. В Боровлянах состоялось торжественное открытие общежития для работников Минской областной детской клинической больницы, ключи получили 10 семей, передает корреспондент БЕЛТА.

Новое общежитие рассчитано на 116 койко-мест. Комнаты в нем блочного типа с жилыми помещениями, кухнями и санузлами. Для удобства жильцов в каждом блоке будет установлена вся необходимая бытовая техника и мебель: холодильники, электроплиты, печи СВЧ, шкафы, кровати, тумбочки, столы.

Начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Боярская Наталья, заместитель директора ОАО "Забудова-строй" Людмила Эгердт, зампредседателя Миноблисполкома Иван Маркевич и главный врач Минской областной детской клинической больницы Дмитрий Зайцев

Во время церемонии торжественного открытия

На каждом этаже предусмотрены комнаты отдыха, детские игровые комнаты. В отдельном помещении общежития разместились стиральные машины, гладильные доски.

Создана безбарьерная среда. На территории оборудована детская площадка, стоянка для автомобилей и велосипедов, организован видеомониторинг территории и мест общего пользования.

Главный врач Минской областной детской клинической больницы Дмитрий Зайцев

С открытием нового общежития новоселов поздравили заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Наталья Боярская, сотрудники больницы.

По мнению Ивана Маркевича, медицина в Беларуси находится на высоком уровне как в плане профессионализма работников, так и в плане оборудования, сейчас главное - сохранить кадровый потенциал. "Для этого надо создать все бытовые условия для работников и решить жилищный вопрос. Мы работаем над этим, делаем все, чтобы специалисты могли приехать в Борисов, Солигорск, Слуцк, Молодечно и другие районные центры области и спокойно работать, лечить, оказывать помощь людям", - сказал он.

Семья Чивичи получила ключи от комнаты в новом общежитии

Наталья Боярская добавила: Миноблисполком очень внимательно относится к системе здравоохранения, в том числе к укреплению материально-технической базы, созданию условий для работы и жизни, и общежитие в Боровлянах - только первый шаг в этом направлении.

После торжественного открытия общежития ключи от комнат торжественно вручили 10 семьям. Так, один из блоков на две жилые комнаты достался семье Чирич. Медсестра отделения реанимации Виктория пришла на открытие с мужем Виктором и двумя дочерьми - Александрой и Аришей. "Мы стояли на очереди 9 лет и очень рады такому подарку. Приятно, что о нашей молодой семье позаботились", - призналась она.

Главный врач больницы Дмитрий Зайцев подчеркнул, что всего ключи от новых блоков получат более 50 семей - все, кто стоял на очереди.-0-

Фото Андрея Покумейко