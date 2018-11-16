Общежитие для сотрудников киностудии "Беларусьфильм" открыто после ремонта

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общежитие для сотрудников киностудии "Беларусьфильм" открылось после ремонта. Ключи новоселам вручил министр культуры Юрий Бондарь, сообщили БЕЛТА на киностудии.

"После реконструкции мы получили хорошо оснащенную кинофабрику в Европе, и я вижу большие перспективы в производственной деятельности студии - сказал Юрий Бондарь. - Но важно уделять большое внимание и социальной сфере. Обновленное общежитие находится в здании, где оно располагалось исторически. Мы нашили средства, чтобы оснастить его всем необходимым, и 22 сотрудника "Беларусьфильма" стали новоселами".

Жильцы обновленного общежития смогут пользоваться прачечной, небольшим тренажерным залом и банным комплексом. По словам министра, всего для работников киностудии предусмотрено 28 комнат, и это позволит решить проблему жилья для молодых специалистов, которые приходят после учебы на "Беларусьфильм".

Часть общежития предусмотрено под гостиничный фонд - 23 номера. "Мы сотрудничаем с производителями кино из России, Казахстана, Китая, и потребность в жилье для представителей приезжих съемочных групп большая. Я рад, что эту проблему мы решили", - отметил министр культуры.

Генеральный директор "Беларусьфильма" Владимир Карачевский добавил, что коллеги, которые работают в Беларуси над своими проектами, смогут останавливаться в общежитии уже к концу года. Гостиничные номера оснащены необходимой мебелью, душевыми, на каждом из четырех этажей оборудована кухня.-0-