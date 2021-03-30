Обучающий семинар по организации студотрядов пройдет в Гродно

30 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Областной обучающий семинар по организации деятельности студенческих отрядов пройдет сегодня в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете БРСМ.

Методический интерактив соберет командиров штабов трудовых дел учреждений высшего образования и штабов студенческих отрядов районных комитетов БРСМ области.

"Участники получат дополнительные знания по организации вторичной занятости, в том числе формированию студотрядов, культуре движения. Они также презентуют свою работу, поделятся опытом", - рассказали в обкоме БРСМ.

Для участия в семинаре приглашены компетентные эксперты в области организации деятельности студенческих отрядов. В частности, командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская познакомит слушателей с пошаговой технологией организации деятельности БСО. Главный технический инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов Дмитрий Горовенко прочитает курс по охране труда в студенческом отряде. Организатором семинара выступает Гродненский обком БРСМ.

"Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности союза молодежи. В учреждениях образования региона сегодня активно идет республиканский промопроект "Выбираем студотряд!", направленный на информирование молодых людей о возможностях трудоустройства в третьем трудовом семестре", - отметили в обкоме БРСМ.

К слову, для трудоустройства в студотрядах заявку подали свыше 1,3 тыс. молодых людей. Всего же в Гродненской области работодатели предоставили для студотрядовцев 6,5 тыс. рабочих мест.-0-