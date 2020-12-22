Одаренным учащимся Бреста вручили сертификаты на бытовую технику и сладости

22 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском горисполкоме сегодня состоялся торжественный прием в честь одаренных учащихся. С наступающими Рождеством и Новым годом молодых людей поздравил председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

Встречи с талантливыми школьниками в конце года уже стали традиционными. В этом году на праздник республиканской акции "Наши дети" получили приглашения 20 юношей и девушек. Эти ребята в 2020 году добились значимых достижений в учебе, спорте и творчестве, стали лауреатами городских, областных, республиканских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований.

"С учетом эпидситуации и введенных в городе ограничений мы думали о том, какие новогодние мероприятия провести, а от каких отказаться. Одно из немногих, которое решили оставить (пусть и в измененном формате), - встреча с лучшими молодыми людьми нашего города, - отметил Александр Рогачук. - Я восхищен. Вам 15-16 лет, а в вашей биографии уже есть достижения, которыми можно гордиться. Это дорогого стоит".

Председатель горисполкома поздравил ребят с их успехами, а также приближающимися праздниками. Вручил им подарочные сертификаты на приобретение бытовой техники и сладости.

Теплые слова благодарности в свой адрес юноши и девушки услышали и от председателя Брестского городского Совета депутатов Николая Красовского. "Успешность общества определяет продуктивная работа каждого человека. С большим удовлетворением говорим вам, что вы, молодежь нашего города, на этом жизненном этапе делаете свою работу на "отлично". Огромное спасибо родителям и учителям, которые делают огромный вклад в становление вас как личностей", - сказал он. Николай Красовский пожелал ребятам исполнения их планов в ближайшем и далеком будущем.-0-

Фото из Telegram-канала Александра Рогачука