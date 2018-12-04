Огни на главных елках в районах Гродненской области зажгутся одновременно

4 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во всех районах Гродненской области 8 декабря ровно в 17.30 будет включена праздничная иллюминация и зажгутся огни на главных елках. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Это станет кульминацией областной акции "Новогодние огни". Включает она в себя и проведение праздничных, спортивных, культурных, развлекательных мероприятий.

"В каждом из районов области постарались представить уникальную программу. Скучно не будет никому", - заверили в управлении культуры. В Гродненском, Дятловском, Кореличском, Новогрудском, Свислочском и Слонимском районах запланированы шествия Дедов Морозов и Снегурочек. В Зельвенском районе состоится световое шоу и дефиле новогодних гирлянд. Во время акции здесь проведут конкурс на самое креативное представление символа наступающего года.

В Кореличах пройдут мастер-классы по созданию новогодних игрушек и подарков, конкурс на лучшее украшение для новогодней ели. Прямо у главной елки в райцентре определят лучшего сказочного персонажа, проведут конкурс снеговичков.

Участники праздничного шествия в Мостовском районе соберут огромную гирлянду. В Волковыске проведут песенный флешмоб. В Ошмянах презентуют необычно украшенную карету Деда Мороза. В Дятлово в праздничной колонне пройдут свыше 40 ростовых кукол. В некоторых районах пройдут спортивные мероприятия: благотворительные забеги, футбольные поединки. Состоятся и конкурсы на лучшую елку или на креативное украшение того или иного здания.

Планируется, что на протяжении всего праздничного периода у главных елок будут организована выездная торговля. В выходные и праздничные дни запланированы концертные и интерактивные конкурсные программы.

В Гродненской области перед праздником откроются 5 резиденций Деда Мороза. В частности, главный праздничный персонаж Гродненского района поселится в усадьбе на Августовском канале. Очередной сезон открывает резиденция Деда Зимника и Бабы Завирухи под Ивье. Также Дед Мороз будет принимать гостей на озере Свитязь в Новогрудском районе, на базе оздоровительных лагерей в Зельвенском и Щучинском районах.-0-