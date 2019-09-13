Огромный велосипед выстроят участники флешмоба в Полоцке

13 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцке участники флешмоба выстроят огромный велосипед в дни проведения Европейской недели мобильности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.

К европейской акции полочане присоединятся 16-21 сентября. В городе пройдет ряд интересных мероприятий, направленных на привлечение внимания к альтернативному автомобилям транспорту. Так, 17 сентября уверенно чувствующих себя велосипедистов приглашают поучаствовать в городской велогонке-критериуме "Мои ноги - моя скорость", которая начнется в 11.00 на проспекте Ф.Скорины. Новичков ждут на площади Свободы на мастер-класс по вождению велосипеда и велоурок "Культура поведения и вождения на дороге", во время которого обещают научить несложным трюкам.

Молодежный забег на велосипедах, самокатах, роликах и любых других "зеленых" вариантах передвижения пройдет 21 сентября. После состязания желающие смогут принять участие в грандиозном флешмобе: организаторы предлагают всем стать частью фигуры, изображающей огромный велосипед. Уже известно, что к акции присоединится более 300 человек учащейся и работающей молодежи. Еще одним интересным мероприятием этого дня станет велоэкскурсия для школьников "Полоцк в легендах".-0-