Охрана водозабора, отражение нападения бандформирования - командно-штабное учение прошло в Мозыре

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре прошло командно-штабное учение, которое стало итогом комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гомельской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Во время проверки, которая началась 28 сентября и завершится 16 октября, из запаса призвали 120 военнообязанных, в том числе 33 офицера. В ходе сборов военнослужащие запаса прошли боевое слаживание, восстановили навыки владения вооружением, военной и специальной техникой.

За учением следили председатели районных исполнительных комитетов Гомельской области. В ходе командно-штабного учения личный состав сформированного отдельного стрелкового батальона, который осуществляет охрану водозабора "Лужевичи", отразил нападение вооруженного бандформирования. Для оказания помощи прибыло резервное подразделение и дежурные силы батальона, сотрудники территориальных органов внутренних дел. Благодаря совместным действиям бандформирование удалось уничтожить.

Ликвидацией последствий возгорания занимался расчет местного подразделения по чрезвычайным ситуациям. Личный состав территориальных войск при этом осуществлял оцепление района ликвидации последствий. Кроме того, были задействованы бригада скорой помощи и сотрудники следственного комитета.-0-