Около 10 вопросов по Минску для "Большого разговора" остаются на контроле

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около десяти вопросов, поступивших во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту" и касающихся различных сфер жизнедеятельности в Минске, остаются на контроле городской мэрии, сообщил журналистам помощник Президента - инспектор по городу Минску Виталий Прима на приеме граждан в горисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"По Минску поступило 130 обращений граждан в рамках данного мероприятия. Хотелось бы отметить, что это как личные вопросы людей, так и предложения по дальнейшему развитию Минска. В целом тематика разная: жилищные вопросы, вопросы строительства, спрашивали люди о работе транспорта, культурных мероприятиях, - сказал Виталий Прима. - Все вопросы проанализированы. Обратившиеся получили ответы, часть вопросов находится на контроле в Мингорисполкоме. По глобальным темам - строительство, озеленение, помощь многодетным - ответы можно было найти и в СМИ. На сегодняшний день на контроле у нас осталось около десяти обращений".

На прием записались 11 человек. Вопросы, с которыми обращались люди и представители юридических лиц, касались выделения жилья, трудоустройства и соблюдения законодательства о занятости, обращений граждан, пенсионного обеспечения, возможности отключения ненужных потребителю каналов, были и жалобы на несправедливые с точки зрения заявителей действия чиновников, судов и т.д. Виталий Прима внимательно выслушал каждого. "Все эти вопросы мы рассмотрели с участием специалистов. По всем будут проведены дополнительные исследования, и по итогу мы примем решения, как людям помочь", - сказал он.

С особым участием помощник Президента отнесся к проблеме пенсионерки, которая оказалась буквально на улице после развода с мужем, поскольку не имела доли собственности в их квартире. Единственный сын ей сейчас не помощник - сам может скоро остаться без жилья, к тому же ищет работу уже 10 месяцев. "По сути, женщина вынуждена искать место ночлега. В данной ситуации очень хочется помочь скорее, решить вопрос с социальным или арендным жильем, найти какие-то другие возможные варианты", - прокомментировал Виталий Прима.

Обратился за помощью и коллектив компании, занимающейся строительством мансард. Представители юрлица рассказали о своем проекте по реконструкции (с надстройкой еще четырех этажей) двухэтажных домов 1950-х годов, которые сегодня должны идти под снос, но все еще эксплуатируются. Жильцы, находясь в подвешенном состоянии, не решаются проводить в квартирах ремонт, так как ждут отселения в любой момент. Предложение компании после проведенных ею опросов и консультаций жильцов многими из них было встречено положительно. Однако Мингорисполком считает, что с экономической точки зрения проще снести малоценное жилье и построить многоэтажку. Поскольку по проекту детальной планировки предполагается именно это, а предложенный вариант, согласно указу №667, является не реконструкцией, а новым строительством, вносить изменения в проект детальной планировки и формировать площадку на аукцион нецелесообразно, заключает городская мэрия.

Между тем, компания ссылается на иной документ, которым регламентируются вопросы реконструкции существующих жилых домов. Среди аргументов предприятия и то, что подобная технология не инновационная, такая практика есть в России. Нагрузки на существующее здание нет вообще (возводится самостоятельная конструкция, которая существующий дом берет в "обойму", при проведении работ даже не требуется отселение жильцов). Виталий Прима попросил представить ему бизнес-план предложения и нормативно-правовую базу, на которую компания ссылается. "Мингорисполком изучит все это, и, если нужно предпринять дополнительные действия, мы это сделаем", - сказал Виталий Прима. При этом он поддержал проводимую компанией работу по реконструкции домов средней этажности в рамках капитального ремонта. Такое сотрудничество с предприятиями ЖКХ необходимо. "Я попрошу вас наладить диалог. Совмещение такой реконструкции с капитальным ремонтом - это интересные работы для города. Наверное, целесообразно их продолжать, - отметил помощник Президента. - К тому же снижение затрат - это основной фактор. Если это позволит удешевить работы по капремонту, то одновременно увеличит их общий объем".

Жильцы многоквартирного дома по проспекту Независимости (в районе бульвара Толбухина) просили разобраться в ситуации со строительством рядом с ними административного комплекса с подземным гаражом-стоянкой, который и стал камнем преткновения. В проекте эта стоянка обозначена как наружная плоскостная автопарковка открытого типа. В этом случае нет необходимости проектировать и устанавливать системы вентиляции и пожаротушения. Но стоянка возводится под землей, что делает такой объект небезопасным. Прокуратура в июле 2018 года установила некоторые нарушения архитектурного проекта не только в части парковки, но и установленных границ объекта. После многочисленных обращений в разные инстанции строительство было приостановлено. Мингорисполком ответил: сейчас проектная документация проходит экспертизу, она пересмотрена как раз в части гаража-стоянки. Стройка возобновлена по первому пусковому комплексу - самому зданию. Но в месте, где ранее проектировалась стоянка, сейчас продолжаются раскопки котлована, заверяют жильцы. "Попрошу взять специалистов, которые могут адекватно оценить проводимые на объекте работы, дать заключение. Если они проводятся в рамках строительства только здания - это одно. Если незаконно ведется строительство паркинга или гаража - это уже нарушение действующего законодательства. Выезжайте и доложите мне. Срок - два дня", - дал поручение Виталий Прима. Он попросил, чтобы на этот осмотр пригласили людей. "На сегодняшний день меня интересует статус ведущегося строительства. Если есть нарушения, они должны быть устранены. Я ваш вопрос беру на контроль", - заключил помощник Президента.

Как сообщалось ранее, представители Администрации Президента Беларуси во время плановых выездных приемов граждан в регионах проверяют, как местные власти решают вопросы, направленные в БЕЛТА во время акции "Ваш вопрос Президенту" при подготовке и проведении "Большого разговора с Президентом".-0-