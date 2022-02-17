Около 100 тыс. листовок в поддержку референдума раздадут в Минской области

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Минской области проводит раздачу листовок в поддержку референдума. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского областного исполнительного комитета.
С 15 по 22 февраля волонтеры Минской областной организации Белорусского республиканского союза молодежи проводят раздачу информационных листовок, которые информируют жителей области о предстоящем республиканском референдуме и призывают приходить на участки для голосования.
Сегодня раздача листовок прошла в Логойске, Сенице, Молодечненском и Любанском районах. До референдума листовки планируется распространить по всей области. В акции принимают участие около 500 молодых людей, которые планируют распространить порядка 100 тыс. листовок.-0-
Фото Миноблисполкома