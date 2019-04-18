18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 тыс. минчан страдают стенокардией. Заболевание часто является первоначальным проявлением ишемической болезни сердца (ИБС) и считается наиболее распространенной причиной смертности населения в мире, сообщили БЕЛТА в Минском городском центре эпидемиологии, гигиены и общественного здоровья.

"В Минске стенокардия отмечается практически у 100 тыс. горожан. Она удваивает риск развития значимых сердечно-сосудистых осложнений, в том числе инфаркта миокарда", - рассказали в центре эпидемиологии, гигиены и общественного здоровья.

Приблизительно треть пациентов с хронической ИБС страдает от стенокардии, до 30% пациентов продолжают испытывать симптомы стенокардии через месяц после хирургического метода улучшения кровотока через суженные коронарные артерии (реваскуляризации). Заболевание оказывает отрицательное влияние на качество жизни и ведет к трехкратному увеличению риска инвалидности, 1,5-кратному увеличению риска потери работы.

Специалисты отмечают, что стенокардия остается не до конца распознанной у 43,3% пациентов с ИБС, 44% пациентов с частыми приступами стенокардии получают неоптимальную антиангинальную терапию.

Заподозрить у себя такое заболевание можно по тяжести в груди. Неспроста стенокардию называют еще грудной жабой.-0-