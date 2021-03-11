Около 150 юных диджеев соберет в Витебске областной конкурс "Поколение-2021"

11 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Лучшую шоу-программу юных диджеев и ведущих выберут в Витебске на областном фестивале-конкурсе "Поколение-2021", который пройдет 12 марта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заведующий отделом организационно-массовой работы Витебского областного дворца детей и молодежи (ВОДДиМ) Алексей Ляпин.

Из разных районов Витебской области съедутся 20 команд из школ и учреждений дополнительного образования. "Конкурс дижеев проводим уже 15 лет, и лишь второй год он имеет статус открытого. Это значит, что к участию приглашаем желающих со всей республики", - рассказал Алексей Ляпин.

Около 150 участников в возрасте от 11 до 18 лет посоревнуются в четырех номинациях за звание лучшего диджея, ведущего, танцевального коллектива и за самую яркую шоу-программу. Юные укротители винила постараются сразить судей драйвом и заводными миксами. Ведущие проявят все свои актерские способности, чтобы не дать зрителям заскучать. Впервые на "Поколении" хореографические постановки выделили в отдельное конкурсное направление, так что юным поклонникам Терпсихоры придется изрядно потрудиться и для победы пустить в ход самые оригинальные па. А вот танцевально-развлекательную программу жюри будет оценивать по результатам всех выступлений и определит главный общекомандный приз.

В составе судейской команды будут победители этого конкурса прошлых лет и один из родоначальников фестиваля и движения диджеев на Витебщине Валентин Плавинский. Они будут внимательно следить за происходящим на сцене и за пультами. Ребятам на презентацию программы выделяется всего 20 минут, за которые они должны успеть не только покорить судейскую коллегию, но и перетянуть на свою сторону симпатии зрителей. И это непростая задача для юных конкурсантов, ведь нужно знать, как сводить треки, работать на профессиональном пульте, заводить публику и устраивать на сцене настоящую феерию.

"Нам очень хотелось бы вывести этот конкурс на республиканский уровень. Витебский областной дворец детей и молодежи единственный в стране организует подобные фестивали среди школьников. К сожалению, направление диджеинга недостаточно развито среди учащихся Беларуси. В Браславе есть хорошая школа этого направления, но в других районах данным видом современного искусства интересуются единицы. Для развития и оттачивания мастерства ребятам нужна здоровая конкуренция, подстегивающая к достижению более высоких результатов. Надеемся, скоро "Поколение" станет действительно общереспубликанским конкурсом", - отметил Алексей Ляпин.

Он также добавил, что в ВОДДиМ функционирует студия диджеев и ведущих Loud Crowd. Ребята работают на профессиональной аппаратуре, приобретенной несколько лет назад при модернизации учреждения дополнительного образования. Педагоги - руководители студии проводят семинары и мастер-классы, в том числе в режиме онлайн, где рассказывают ребятам из других городов, какую литературу следует почитать, как правильно подбирать репертуар, сводить треки. Мальчики и девочки, посещающие студию, ведут программы на праздниках в Витебске и в других городах. Они также умеют работать с так называемым автозвуком - акустическими транслирующими установками на машинах, обслуживающих концерты и массовые мероприятия городского, областного и республиканского уровней.

Конкурс диджеев состоится в Витебском областном дворце детей и молодежи, начало в 13.00.-0-