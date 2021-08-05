Около 200 лифтов заменят в Брестской области в этом году

5 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области будет перевыполнено годовое задание по замене лифтового оборудования, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора областного управления ЖКХ Андрей Гашев.

В соответствии с государственной программой "Комфортное жилье и благоприятная среда" в этом году в регионе необходимо заменить 142 лифта. По итогам семи месяцев годовое задание полностью выполнено. Учитывая практику долевого участия в модернизации лифтового оборудования товариществ собственников, до конца года дополнительно сверх плана планируется заменить еще не мене 50 объектов.

Таким образом, всего в этом году в Бресте будет заменен 101 лифт, в Барановичах - 55, Пинске - 36. Для решения поставленной задачи предусмотрено выделение бюджетного кредита Минфина в размере Br4 млн и Br4,2 млн из средств областного бюджета.

"В Брестской области товарищества собственников участвуют в софинансировании таких работ. Они оплачивают разработку проектно-сметной документации и частично строительно-монтажные работы. Учитывая такую практику, мы планируем заменить в области большее количество лифтов. Оборудование по всем лифтам уже закуплено, в принципе, до декабря все они будут смонтированы", - отметил Андрей Гашев.

В том числе будет заменено лифтовое оборудование во всех брестских высотках по ул.Московской. В четырех двадцатиэтажках находится 12 лифтов, срок эксплуатации которых уже истек. Это более сложные объекты, где стоимость оборудования и строительно-монтажных работ выше, чем в обычных многоэтажках.

Сверхплановые лифты установят также в Барановичах. "В Пинске уже вышли на регламентную замену лифтов - все оборудование там меняется в соответствии с нормативными сроками эксплуатации. Бресту и Барановичам надо догонять Пинск. Это в основном касается домов товариществ собственников, где лифты эксплуатируются больше 30-35 лет. В Барановичах все лифты старше 25 лет в следующем году планируем заменить", - подытожил заместитель генерального директора областного управления ЖКХ.

В 2022 году в Брестской области предварительно планируют заменить 237 лифтов.-0-