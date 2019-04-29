Около 200 организаций Минска предложат ветеранам ВОВ услуги по льготным ценам

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 организаций Минска предложат ветеранам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам нацизма как в мае (ко Дню Победы), так и в течение всего года воспользоваться некоторыми услугами бытового характера по льготной цене, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Около 60 столичных парикмахерских с 2 по 16 мая предлагают указанной категории клиентов сделать стрижку бесплатно или же со скидкой 50%. На базе некоторых организаций воспользоваться аналогичной услугой можно будет в течение всего месяца.

Некоторые банные подразделения на протяжении года наполовину снизят цены на услуги общих отделений и индивидуальных душевых кабин для ветеранов ВОВ.

В списке организаций, которые готовы предоставить льготы ко Дню Победы, значатся и прачечные. Большинство из них предоставит скидку в размере 50% на стирку белья методом самообслуживания, с 2 по 10 мая будут действовать точки, где вещи участников ВОВ и лиц, приравненных к ним, а также бывших несовершеннолетних узников нацизма примут без оплаты либо со скидкой 95% на стирку до 5 кг.

На 95%, 50%, 30% снизятся цены в прайс-листах химчисток, куда участники, инвалиды и ветераны ВОВ смогут сдать от двух до пяти вещей типа пальто, костюмов, платьев.

С 2 по 16 мая более 30 салонов оперативной печати предоставят скидку 50% на художественное и документальное фото для участников ВОВ.

Услуги по ремонту обуви тоже станут дешевле (на 20-50%) для участников, инвалидов и ветеранов ВОВ, а также бывших несовершеннолетних узников нацизма. Скидка в мастерских будет распространяться только на личную обувь льготников в течение года, месяца либо же с 2 по 16 мая (в зависимости от организации).

Со скидкой в размере от 25% до 50% с 2 по 16 мая можно будет сдать в швейные мастерские личные вещи участников ВОВ и лиц, приравненных к ним, а также бывших несовершеннолетних узников нацизма.

Пять столичных мастерских в те же дни предлагают услуги по ремонту ювелирных изделий со скидкой 30% для участников ВОВ и бывших несовершеннолетних узников нацизма.

С полным списком организаций, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.-0-