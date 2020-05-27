Около 220 км местных дорог отремонтируют в Гродненской области в 2020 году

27 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Текущий и капитальный ремонт в Гродненской области в этом году проведут на местных дорогах протяженностью около 220 км. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный директор КУП "Гроднооблдорстрой" Дмитрий Волкович. Работы ведутся согласно госпрограмме по развитию и содержанию автомобильных дорог на 2017-2020 годы. "Объекты есть во всех районах области. Работа набирает темпы. В частности, за пять месяцев года в эксплуатацию после текущего и капитального ремонта будет введено более 46 км дорог", - рассказал Дмитрий Волкович. Среди значимых объектов на 2020 год - капремонт участка протяженностью в 3,6 км на дороге Гродно - Поречье. Завершаются работы на 6-километровом участке дороги Святск - Василевичи - Осташа - Кадыш. Здесь уложено асфальтобетонное покрытие, появились велодорожки, на подъезде к дворцово-парковому комплексу Святск оборудовано освещение. "Планируется также отремонтировать свыше 250 пог.м мостов. Один из объектов - мост через Березину в Ивьевском районе на дороге Юратишки - Бакшты - Рассолишки - будет сдан в июне", - рассказал Дмитрий Волкович. Также будет отремонтирован мост через Котру на подъезде к Скиделю. Город в этом году примет областной фестиваль тружеников села "Дажынкі", дорожники также участвуют в его подготовке к этому событию. В мае завершаются работы по капремонту улицы Вокзальной, приведут в порядок улицу Кирова, а также несколько дорог на подъезде к Скиделю. Начаты работы по благоустройству поселка Любча в Новогрудском районе. Вскоре дорожники приступят к работе в поселке Козловщина в Дятловском районе. Ремонт в них предусмотрен решением о комплексном благоустройстве городских поселков в Гродненской области.-0- Фото Леонида Щеглова Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!