Около 24 тыс. детей планируют оздоровить летом в Брестской области

3 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на летних каникулах планируется оздоровить около 24 тыс. детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию облисполкома.

"В летний период планировалось оздоровить в лагерях более 63 тыс. детей. Но с учетом эпидемиологической ситуации и спросом на путевки прогнозируется, что общая численность оздоровленных в лагерях детей может составить около 24 тыс. человек - 9 тыс. в круглосуточных лагерях и 15 тыс. в дневных", - отметили в главном управлении.

Оздоровительная кампания в регионе стартовала с открытия дневных лагерей, организованных на базе учебных заведений. Круглосуточные стационарные лагеря откроются со второй половины июня.

Особое внимание по-прежнему уделят оздоровлению детей, которые находятся в социально опасном положении. В частности, путевками в лагеря планируют обеспечить не менее 1,5 тыс. таких подростков, столько же детей-сирот и более 500 детей-инвалидов. На базе оздоровительных и санаторно-курортных организаций, в которых созданы условия безбарьерной среды (лагеря "Орленок" и "Волна", детский реанимационно-оздоровительный центр "Свитанак"), продолжат практику оздоровления детей-инвалидов совместно с сопровождающими их взрослыми.

Основным условием в организации летней оздоровительной кампании остается обеспечение безопасного пребывания детей на отдыхе. В условиях пандемии это требует дополнительных мер. Окончательное решение об открытии каждого лагеря принимается с учетом эпидемической ситуации в конкретном районе и спроса на оздоровительные услуги.

При планировании воспитательной работы в лагерях летом 2020 года главный акцент сделан на использовании полезных интернет-ресурсов и создании позитивного интернет-пространства оздоровительного лагеря. Это тематические онлайн-площадки для детей, педагогов и родителей, дистанционные консультационные пункты, в том числе виртуальные родительские собрания.-0-