24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 25 тыс. минчан перешли на электронные жировки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал коммунальной грамотности населения.

Новая форма взаимоотношений потребителей с обслуживающими организациями набирает все большую популярность. Электронные жировки по сравнению с бумажными аналогами более удобны. PDF-версия ничем не отличается от обычного извещения в плане полноты информации: та же таблица с перечислением услуг, обозначением тарифов и итоговой суммой оплаты.

Чтобы перейти на электронные извещения, гражданину нужно прийти в свой расчетно-справочный центр с паспортом и написать соответствующее заявление с указанием электронной почты, на которую будут приходить жировки. В Минске и вовсе есть возможность оформить данную процедуру, не выходя из дома.

Минчане могут онлайн заказать извещения об оплате ЖКУ в электронном виде, воспользовавшись сайтом Единого расчетно-справочного центра Минска (ерсц.бел). Для этого собственнику жилья необходимо заполнить несколько идентификационных полей в личном кабинете пользователя. "На рассмотрение заявки отводится три дня, но этот срок предусмотрен с учетом того, что процедура может прийтись на выходные дни. Ответ возможно получить уже через 15-20 минут. Единственное условие, о котором нужно помнить, вводя паспортные данные, - они должны заполняться собственником. Около 10% заявок отклоняется именно из-за ошибок при заполнении", - отметила ведущий специалист по рекламной коммуникации Центра информационных технологий Мингорисполкома Наталья Кожева.-0-