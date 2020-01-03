Около 3 тыс. новогодних подарков подготовила для детей Гомельская областная организация БОКК

3 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 3 тыс. новогодних подарков для ребят Гомельского региона подготовила областная организация Белорусского общества Красного Креста, сообщила корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики, председатель Гомельской областной организации БОКК Алла Смоляк.

"Новый год и Рождество - время чудес и приятных сюрпризов. Областная организация БОКК совместно с первичными организациями, спонсорами и меценатами подготовила около 3 тыс. подарков для ребят", - сказала Алла Смоляк.

Например, сегодня около 200 мальчиков и девочек получили подарки на новогоднем благотворительном утреннике в Гомельском государственном театре кукол. На торжество собрались ребята с ограниченными возможностями, сироты, дети из многодетных, неполных и малообеспеченных семей. "В этом году особое внимание мы уделили детям из сел и деревень региона, которые по различным причинам не смогли попасть на районные, городские праздники", - добавила сенатор.

Обращаясь к маленьким гостям, Алла Смоляк пожелала им крепкого здоровья, свершения всех заветных желаний, только хороших оценок в дневниках и волшебства в новогодние дни.

После этого ребят ожидало представление у новогодней елки "Веселые матрешки против Бабки Ежки". Дети смогли отыскать и спасти похищенных злой старухой матрешек, они пели и танцевали с любимыми сказочными героями и персонажами мультфильмов, водили хороводы у елки, отгадывали загадки Деда Мороза и Снегурочки, делали фото на память. Продолжился праздник спектаклем "Планета, полная чудес".

"Мне здесь все очень понравилось. Так весело и интересно. А вообще, Новый год - любимый праздник, который всегда приносит чудесное настроение", - поделилась четвероклассница Соня Сотникова из деревни Уза Буда-Кошелевского района.

Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста активно включилась в новогоднюю акцию "Наши дети", которая стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом главы государства.-0-