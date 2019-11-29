Около 30 единиц оборудования заменили в пищеблоках учреждений образования Гомеля

29 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В этом году в пищеблоках учреждений образования Гомеля заменили около 30 единиц торгово-технологического и холодильного оборудования, сообщила сегодня на заседании Гомельского горисполкома начальник управления образования Светлана Кухарева, передает корреспондент БЕЛТА.

На укрепление материально-технической базы пищеблоков, обновление обеденных залов и зон направляются бюджетные и внебюджетные средства. "Около 30 единиц технологического и холодильного оборудования заменили только к этому учебному году", - сказала Светлана Кухарева.

Так, 9 единиц оборудования для детских садов и 7 для школ закуплены за счет внебюджетных средств и иных источников - израсходовано более Br14 тыс. "Дополнительно из городского и областного бюджетов в августе-сентябре выделено Br33,1 тыс. на приобретение 10 единиц торгово-технологического и холодильного оборудования для учреждений дошкольного образования и двух единиц - для общего среднего", - пояснила начальник управления.

Также проведены значительные объемы ремонтных работ 125 объектов питания, в том числе 69 производственных цехов, 41 обеденного зала, 12 устройств механической вентиляции. В пяти учреждениях заменили мебель в обеденных залах, пополнен запас столовой и кухонной посуды, кухонного инвентаря, производственных столов 83 объектов питания.

Всего в областном центре в этом учебном году в учреждениях общего среднего образования обучаются более 52,6 тыс. ребят, в дошкольных - свыше 23,7 тыс., в учреждениях специального образования - 294 человека. Для организации питания детей задействован целый ряд сотрудников, как комбината школьного питания, так и самих учреждений. "В текущем периоде 2019 года на обеспечение питанием учащихся направлено около Br30 млн бюджетных средств", - отметила начальник управления.

Светлана Кухарева подчеркнула, что в городе создана межведомственная система контроля для обеспечения качественного и сбалансированного питания детей. Так, на межведомственных советах регулярно рассматривают вопросы выполнения натуральных норм питания, использования денежных средств на него, повышения качества обслуживания, эффективности использования холодильного и технологического оборудования, устранения выявленных нарушений и т.д. Однако в ходе мониторингов по-прежнему выявляются нарушения санитарно-эпидемиологического режима, условий хранения продуктов, в работе бракеражных комиссий. Ответственные специалисты по всем выявленным нарушениям привлекаются к ответственности.

Требует совершенствования, по мнению начальника управления, и система обращения с отходами питания в учреждениях образования. Одновременно следует формировать культуру питания детей, учитывать их вкусовые предпочтения при разработке примерных рационов. Это также позволит минимизировать образование пищевых отходов.

Отмечено, что для внедрения стандарта безопасности, профилактики хищений из объектов общественного питания в 61 учреждении установлены системы видеонаблюдения, в том числе видеорегистраторы у входов в пищеблок.

На заседании горисполкома обсуждены варианты решения различных проблем. Как подчеркнул председатель горисполкома Петр Кириченко, заинтересованным службам необходимо вырабатывать новые подходы и механизмы для разрешения многих вопросов, учитывая индивидуальные особенности конкретных учреждений. При этом важно полностью исключить формализм в работе, а также усилить контроль именно на местах.-0-