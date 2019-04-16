16 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 315 тыс. жителей Гродненской области примут участие в республиканском субботнике, который состоится 20 апреля. Об этом сегодня во время видеоконференции по подготовке и проведению в регионе республиканского субботника сообщил начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Александр Версоцкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что 50% средств, заработанных во время субботника, будут перечислены Министерству финансов.

"В распоряжении региона остаются 50% денежных средств. Традиционно в нашей области часть средств направляется на детские оздоровительные лагеря. В этом году адресатами станут лагерь "Неман" в Мостовском районе, а также лагерь "Юность" в Гродненском районе", - отметил Александр Версоцкий. Часть средств также будет направлена на благоустройство воинского кладбища по улице Белуша в Гродно.

Во время субботника планируется благоустроить различные объекты, навести порядок на территориях. В центре внимания будут памятники и мемориальные комплексы, связанные с историей и событиями Первой мировой и Великой Отечественной войн, объекты спортивной и социальной инфраструктуры, зоны отдыха и рекреации, придорожные полосы. "Дело чести и гордости для каждого хозяина - навести порядок в своем дворе, на своем приусадебном участке", - подчеркнул Александр Версоцкий.

Во время субботника не оставят без внимания объекты историко-культурного наследия. В Гродненской области, например, продолжат реконструкцию и восстановление нескольких замков и дворцово-парковых ансамблей.

Запланирована закладка новых скверов, аллей. Только в Гродно в течение всей весны запланировано высадить свыше 3 тыс. деревьев. Озеленят не только спальные районы (по улице Курчатова, площади Декабристов), но и центральную часть города (районы улиц 17 Сентября и Советской). Будут приведены в порядок лесопарк Пышки, лесные массивы в районе улицы Томина, спальном районе Ольшанка. Продолжится благоустройство рекреационной зоны в районе Фолюш. Волонтеры наведут порядок в Коложском парке.

Отремонтируют и покрасят малые архитектурные формы, игровые и спортивные площадки в жилых микрорайонах, очистят от порослей, веток и мусора пустыри и овраги. К субботнику традиционно присоединятся жители многоквартирных домов: товарищества собственников приведут в порядок свои дворы.-0-