Около 37 тыс. куб.м снега вывезли с улиц Минска с начала сезона

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 37 тыс. куб.м снега вывезли с минских улиц с начала зимнего периода. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский.

"На снегоплавильную станцию и на полигоны для складирования снега, имеющиеся в каждом административном районе Минска, с начала зимнего периода вывезено около 37 тыс. куб.м снега. Ежедневно на уборке задействованы порядка 630 рабочих и более 380 единиц спецтехники", - отметил Денис Глинский.

Для обработки улично-дорожной сети израсходовано 18 тыс. т песко-соляной смеси и около 20 тыс. т соли.

Гендиректор подчеркнул: "Горремавтодор" ежедневно мониторит прогноз погоды и принимает превентивные меры. Например, перед понижением температуры асфальтобетонное покрытие посыпают солью или песко-соляной смесью. Особое внимание уделяют подъемам и съездам с улиц, мостам и путепроводам".

Ведутся работы и по устранению ямочности. Дорожники трудятся в том числе ночью: только в это время благодаря снижению интенсивности движения транспорта становится возможным ремонт некоторых участков кольцевой автодороги и городских улиц.

Бесперебойную работу техники предприятия обеспечивают местные слесари. "Ремонт машин может быть организован в любое время - наши специалисты работают круглосуточно. Мастерские подготовлены, все запчасти имеются", - заключил гендиректор.-0-