Около 430 км дорог отремонтировали в Гомельской области в 2019 году

30 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятие "Гомельоблдорстрой" в 2019 году отремонтировало 428 км местных дорог, превысив план на 13%. Такие данные привел председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на сессии областного Совета депутатов о работе облисполкома в 2019 году, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей назвал сферу благоустройства одной из приоритетных. Уделялось внимание должному состоянию тротуаров, развитию инфраструктуры усадебных застроек в Гомеле, Речице, Житковичах, Петрикове. За год в области высадили почти 165 тыс. деревьев и кустарников. В текущем году объявлена акция "Посади свое дерево!". "Все это - пространство для комфортной жизни людей, и оно должно радовать, вдохновлять, вызывать гордость и привлекать гостей", - подчеркнул он.

Продолжилась традиция комплексного благоустройства населенных пунктов. В 2019 году новую жизнь получил Петриков, марафон преображений сейчас проходит в Мозыре. Председатель облисполкома отметил взятую высокую планку в этом направлении: "Наведение порядка на территориях - каждодневная работа местных органов власти, результаты которой заметно прибавляют год от года". Так, например, в 2019-м Гомель в пятый раз получил титул самого благоустроенного областного центра Беларуси по итогам республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства. В числе победителей были отмечены также Житковичи, Брагин и Наровля.

Геннадий Соловей подчеркнул, что в 2019 году на карте региона появились как новые историко-культурные достопримечательности, так и стратегически важные и социально значимые объекты. К примеру, 3 июля в Гомеле открыли памятный знак легендарным братьям Лизюковым. Ко Дню молодежи отреставрировали и благоустроили Монумент Дружбы в пограничье Беларуси, России и Украины. В областном центре обустроен новый сквер с самолетом СУ-24, который в свое время разработал знаменитый земляк П.О.Сухой.

Отмечен минувший год также трудовыми и спортивными рекордами. На II Форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире предприятия Гомельской области подписали контракты с украинскими партнерами почти на $80 млн. Общий вес портфеля контрактов XVI Экономического форума в Гомеле - $130 млн.

К 55-й годовщине символический резервуар белорусской нефти превысил 135 млн т. Белорусские нефтяники выиграли тендер на капитальный ремонт скважин на месторождении в Арктике. Знаковым стал 2019 год и для металлургов - на БМЗ выплавили 55-миллионную тонну стали. ОАО "Гомсельмаш" расширил географию поставок, техника предприятия работает на полях 30 государств.

Председатель облисполкома подчеркнул, что в 2020 году регион продолжает развиваться по выбранному курсу. На контроле все сферы - от сельскохозяйственной и производственной до социальной и историко-культурной.-0-