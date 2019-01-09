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Около 600 магазинов и кафе открылись в Минске в 2018 году

Регионы 09.01.2019 | 10:12
Фото из архива
Фото из архива

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2018 году открылись 597 объектов торговли и общественного питания, в том числе 390 магазинов торговой площадью 63 тыс. кв.м и 207 кафе и ресторанов на 6,8 тыс. мест, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Торговая сеть пополнилась строительным гипермаркетом "Миля", четырьмя супермаркетами, торговым центром "Талисман", 40 фирменными магазинами отечественных товаропроизводителей, а также магазинами торговых сетей. Среди новых точек общепита представлены ресторан быстрого обслуживания "Макдональдс" по ул.Уборевича на 112 мест, рестораны "Хинкальная", "Дольче", несколько пекарен-кондитерских "Тьерри", бар "Киллфиш Бар" на 150 мест, ресторан "Мармелад", кафе "Тимохин двор" и др.

В целом розничная торговая сеть города насчитывает более 9,9 тыс. торговых объектов общей площадью 1291,5 тыс. кв.м, включая 6 тыс. 578 магазинов, 98 торговых центров, 22 рынка. Жителей обслуживают 48 супермаркетов, 25 гипермаркетов и четыре универмага.

Работает 2 тыс. 798 объектов общественного питания на 163,6 тыс. мест. Обеспеченность торговыми площадями и местами в сети общественного питания в Минске составляет 648 кв.м. на одну тысячу человек и 52,4 места в общедоступной сети общественного питания (при нормативе 600 кв.м и 45 мест соответственно), по Беларуси - 582 кв.м и 41,8 места.-0-

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Теги
кафе, Минск, потребители, торговля, услуги
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