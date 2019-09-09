Около 70 неиспользуемых объектов на более Br1,5 млн реализовано на аукционах в Гомельской области

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 70 неиспользуемых объектов госимущества на более Br1,5 млн реализовано с торгов в Гомельской области с начала года. Они должны быть вовлечены в хозяйственный оборот, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

Всего в 2019 году запланировано вовлечь в хозяйственный оборот путем продажи с аукционов 227 неиспользуемых объектов государственного имущества в Гомельской области. Практически каждый шестой объект из этого перечня находится в республиканской собственности. Приобрести их предлагали с 32 аукционов, на которые было выставлено 72 лота. Продано 14 объектов на почти Br430 тыс.

Также с начала года на 51 аукционе были выставлены 294 лота, включающих объекты, находящиеся в собственности Гомельской области и ее административно-территориальных единиц. По данным на 9 сентября, продано 42 объекта на более Br1,1 млн. Всего в текущем году планируется продать с аукционов 186 таких объектов.

Немаловажную роль в результатах продаж сыграли электронные торги. Так, за восемь месяцев 2019 года на электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи комитет организовал семь торгов. "Все аукционы "Гомельоблимущества" оказались результативными. Участие в них приняли 53 претендента, продано 13 объектов. На сегодня это один из лучших показателей в республике", - рассказали в комитете.

Традиционно у покупателей наиболее востребованы объекты с максимальным понижением цены и за базовую величину: 80% реализованного предложения ушло за 1 БВ, 10% - с понижением цены на 80%. Чаще всего такие объекты приобретаются для дальнейшего использования под производство (53%), административные цели (17%), торговлю (10%), жилье (7%) и другие.

Сегодня в комитете предлагают более 170 объектов площадью от 50 до 10 тыс. кв.м, с различными коммуникациями и инфраструктурой, месторасположением. 60% из них - за 1 БВ, 16% - со снижением цены на 80%.

Как подчеркнули в комитете, продажа государственного имущества на аукционных торгах находится на постоянном контроле руководства региона.-0-