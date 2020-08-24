Около 70 рабочих мест предложат гомельчанам на электронной ярмарке вакансий 25 августа

24 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Гомеле 25 августа. Горожане могут присоединиться к мероприятию онлайн с 10.00 до 12.00, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.
Ярмарка вакансий пройдет на единой информационной площадке e-vacancy.by. "Это позволяет в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диалог нанимателя с соискателем, а также соискателю передать свое резюме и задать интересующие вопросы", - уточнили в управлении.
По предварительной информации, среди нанимателей будут представители кадровых служб ОАО "Гомельский завод литья и нормалей", ОАО "СтанкоГомель", ОАО "Гомельский завод станочных узлов", ОАО "Гомельский литейный завод "Центролит". Будет предложено около 70 рабочих мест.-0-