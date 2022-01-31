Около 700 тыс. электросчетчиков установил "Энергосбыт" по программе модернизации

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 2016 по 2023 год реализуется программа модернизации, в ходе которой филиалом "Энергосбыт" РУП "Минскэнерго" уже установлено почти 692 тыс. электронных счетчиков. Это более 75% от общего количества таких приборов, находящихся на обслуживании в филиале, сообщили БЕЛТА в секторе связей с общественностью РУП "Минскэнерго".

Энергетики подчеркивают, что использование современных электронных приборов учета является важнейшим направлением технического развития филиала. Такие счетчики более надежны и имеют более высокий по сравнению с индукционными класс точности. Они бесшумны и позволяют хранить данные о потреблении электроэнергии по месяцам за последний год.

"Кроме того, применение электронных счетчиков дает возможность реализовывать многотарифный учет электроэнергии, а также вводить в эксплуатацию автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии как в бытовом, так и в промышленном секторе. Данные системы позволяют дистанционно собирать и анализировать сведения о количестве потребляемой электроэнергии без локального снятия показаний с приборов учета", - рассказали на предприятии.

Счетчики по программе модернизации заменяют бесплатно - в соответствии с поадресными графиками. Для уточнения информации о плановой замене приборов учета по конкретному адресу, а также для внеочередной замены на платной основе можно обратиться в филиал "Энергосбыт" по телефону: (017) 371-00-33.-0-