Около 8 тыс. наблюдателей аккредитованы в Брестской области

9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за ходом голосования на выборах Президента Беларуси будут следить 7690 национальных наблюдателей, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной избирательной комиссии Александр Коледа.

Подавляющее большинство наблюдателей аккредитовалось в участковых избирательных комиссиях. Также в области работают наблюдатели от Исполнительного комитета СНГ и Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Накануне они прибыли в регион и посетили ряд избирательных участков в Бресте, Барановичах, где ознакомились с ходом досрочного голосования. В качестве наблюдателей аккредитовались также работники генерального консульства России в Бресте. Они намерены работать в областном центре и Пинске.

Всего в Брестской области создано 910 участков для голосования, в том числе 34 расположены в стационарных медицинских учреждениях: больницах, санаториях, профилакториях, домах отдыха. Они откроются сегодня, в основной день голосования.

В списки избирателей в регионе внесены 983 959 человек. По данным ЦИК, правом проголосовать досрочно воспользовались 30,11% избирателей Брестской области.-0-

Фото Вадима Якубёнка