Около 8,5 тыс. детей в Гомельской области оздоровятся на каникулах в пришкольных лагерях

25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На весенних каникулах в Гомельской области в 346 лагерях на базе учреждений образования оздоровятся около 8,5 тыс. детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гомельского облисполкома.

Пришкольные лагеря организованы во всех районах области. "Учреждения образования нацелены на то, чтобы досуг детей был максимально полезным, интересным. Особое внимание уделяется подросткам подучетной категории, детям из семей, находящихся в социально опасном положении, многодетных, опекунских", - отметили в главном управлении.

Во время каникул в регионе проходит областная межведомственная акция "Организуй свой досуг". Она предполагает экскурсии, посещение театров, музеев, картинных галерей, других объектов культуры, занятия на спортивных площадках. Также запланированы игровые программы, встречи с интересными людьми и другие мероприятия, в том числе в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи.

Разноплановую программу подготовил Гомельский областной Дворец творчества детей и молодежи. Так, во время стартовавшей недели профориентации ребят пригласят на тренинги, беседы, видеосалоны и консультации. Для самых маленьких - тематические кроссворды, ребусы и загадки. Также школьникам предложат в игровой форме разгадать "Тайны малой родины".

Проведут в регионе и мероприятия, направленные на поддержку детских и молодежных организаций и объединений, а также их инициатив. Этой теме посвятят круглый стол. Будет работать дистанционный консультационный пункт для педагогов-организаторов, пройдет областной этап республиканского конкурса лидеров "Супер тройка".

Важный блок составят мероприятия патриотической направленности. Например, в Гомельском кадетском училище во время областного семинара-практикума "Развитие поисковой деятельности в регионе" дадут старт поисковой акции, приуроченной к 75-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. К могиле неизвестного солдата в лесном массиве вблизи агрогородка Куритичи отправятся во время поисково-исследовательской экспедиции ребята в Петриковском районе.

Еще одно направление - экология. Так, в Гомельском государственном эколого-биологическом центре детей и молодежи организуют различные мастер-классы, пригласят в профессиональную гостиную "У Айболита". Районная экологическая олимпиада, флористический конкурс "Подарок весны" и квест "Птицы Беларуси" соберут школьников в Светлогорске. О богатстве водных ресурсов расскажет познавательная программа "Мать-водица - всему царица" в Жлобине. В Мозыре для ребят подготовили экскурсии по экологической тропе заказника "Мозырские овраги".

"В целом программа весенних каникул обещает быть насыщенной, разноплановой, позволит каждому ребенку с пользой провести досуг и получить положительные эмоции перед началом новый учебной четверти", - добавили в главном управлении образования.-0-